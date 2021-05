Corpo amarrado e com 14 facadas é encontrado no Tarumã; veja vídeo

A possível faca utilizada no crime também foi encontrada na rua principal próxima ao terreno | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Amarrado e machucado com visíveis sinais de tortura, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno abandonado na avenida Dois, no loteamento Paraíso Tropical, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), quando a população encontrou o corpo do homem. A vítima foi morta com 14 golpes de arma branca. A possível faca utilizada no crime também foi achada na rua principal, próxima ao terreno. O objeto estava com lamina quebrada ao meio.

Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento do local do crime.

O corpo do homem estava com uma corda azul enrolada da cabeça aos pés, com visíveis cortes pelo corpo. A vítima estava sem camisa e com uma bermuda de cor preta com detalhes na cor vermelha.

“O crime foi durante a madrugada pois o cadáver já estava rígido. A vítima apresentava várias lesões na cabeça, além de 14 golpes de faca por várias parte do corpo. O homem estava com uma pulseira e possivelmente foi atendido em um hospital da área. Vamos procurar identificá-lo para entender o que motivou essa morte brutal”, destacou o delegado Guilherme Antoniazzi.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O homem não foi reconhecido por nenhum morador da região. Por ser uma via isolada, apenas a os policiais permanecera no local da ocorrência.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fizeram a perícia na cena do crime. O cadáver foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia e aguardar reconhecimento de familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

