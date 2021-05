Vídeo: mãe e filha ficam no fogo cruzado entre criminosos no Coroado

Caso aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 14h, na avenida Beira Rio, no bairro Coroado | Foto: Divulgação





Manaus - A guerra entre integrantes de facções continua causando terror à população em Manaus. Por pouco, mãe e filha não foram vítimas inocentes de um ataque entre criminosos. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

O caso aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 14h, na avenida Beira Rio, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, mas o vídeo tomou repercussão nesta quinta-feira (20).

Nas imagens é possível ver o momento em que mãe e filha saem correndo de uma feira e logo em seguida surge um criminoso atirando contra um rapaz. Uma outra testemunha também sai correndo.









No fogo cruzado, mãe e filha acabam se separando e cada uma corre para um lado da via pública. O homem que estava sendo perseguido se joga em uma área de igarapé e recebe tiros do criminoso que o perseguiu.

Após alguns disparos, surge um segundo suspeito pela outra margem do igarapé e efetua mais disparos. Os dois foram embora após o crime.

A equipe da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e informou que a vítima foi alvejada e socorrida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas afirmaram que a dupla de criminosos fugiu em uma motocicleta. O homem baleado não tinha passagem criminal.









A motivação da tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.





Confira o vídeo:

