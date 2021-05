"X9": Pinscher de traficante ajuda polícia a desenterrar droga; veja

Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante | Foto: Divulgação

Uma situação inusitada ocorreu durante uma busca na casa de um traficante, alvo da Operação “Hot Money”, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (20), contra uma rede criminosa que abastecia o tráfico de drogas interestadual na região conhecida como Vale do Araguaia.

Durante as buscas na casa do alvo, um cachorro da raça pinscher, que pertencia ao traficante, começou a cavar buracos em uma parte do quintal na frente dos policiais. Estranhando o comportamento do cão, os agentes prosseguiram cavando o local e desenterraram tabletes de drogas escondidos.

O cão havia ficado sob os cuidados dos agentes que trabalhavam na operação, após a prisão do traficante.

Prisões em flagrante

Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante por pelo porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Além disso, uma alta quantia de valores em espécie foi apreendida pelos policiais em vários locais, no cumprimento de busca e apreensão.

Ao todo, foram 28 mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Aragarças (GO) nas cidades mato-grossenses de Cuiabá, Barra do Garças, Porto Esperidião, Querência, Pontes e Lacerda. As cidades de Aragarças e Jussara, em Goiás, também receberam a visita dos policiais.

O nome dado à operação, ‘Hot Money’, veio do fato de que todos os investigados possuem o tráfico de drogas como meio de subsistência. O dinheiro é “esquentado”, por meio da mercancia de drogas. O dinheiro, então, é a única fonte de renda dos investigados na operação.

