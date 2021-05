Vídeos: criminosos assaltam loja de autopeças na Cachoeirinha

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

MANAUS - Mais um crime de roubo foi flagrado por câmeras de segurança instaladas em um estabelecimento comercial. Funcionários e clientes de uma loja de autopeças passaram momentos de terror na manhã de quarta-feira (19), quando criminosos de "cara limpa" e armados anunciaram o crime.

O caso aconteceu na avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Nas imagens é possível visualizar o momento em que dois criminosos, sendo um de camisa rosa e calça jeans, e um de boné preto, camisa vermelha e calça na cor preta entraram armados no estabelecimento e ameaçam as vítimas.

Um deles já se direciona ao caixa da empresa e obriga uma das funcionárias a entregar toda a renda do local. O outro armado, fica no balcão e rouba pertences de vendedores e clientes. Eles recolhem tudo que encontram pela frente.

Os suspeitos fugiram em uma motocicleta e até o momento não foram identificados. Denúncias sobre o paradeiro deles podem ser feitas ao número 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja os vídeos que registraram a ação criminosa:

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

Leia mais

Suspeito de assalto é morto "justiceiro" no Parque 10

Criminosos invadem UBS e assaltam funcionários e pacientes em Manaus