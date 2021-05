Polícia apreende 19 quilos de drogas em laboratório no Jorge Teixeira

Material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação









Manaus - Uma denúncia levou policiais da Força Tática até um laboratório de drogas utilizado por criminosos na rua Peão Preto, na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O prejuízo ao crime organizado está estimado em R$ 100 mil.

O caso aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (21) e resultou na apreensão de 19 kg de drogas, sendo 18 kg de oxi e 1 kg de cocaína. A operação foi deflagrada pela equipe da Força Tática juntamente com alunos do curso de formação da unidade.

"A denúncia foi precisa e informou que estava havendo embalo e armazenamento de drogas em uma residência. Próximo da casa, havia um homem fazendo a guarda do material. O suspeito ao avistar a viatura iniciou a fuga e mesmo após acompanhamento conseguiu fugir por telhados", explicou o tenente Ricardo da Força Tática.

A autoridade policial informou que, ao entraram na casa, havia forte odor das drogas que foram encontradas, além de material para embalo, prensa e balança de precisão.

" "Realmente era um laboratório de drogas que estava fazendo a distribuição dessas drogas paras ruas, mas conseguimos frustrar a ação. As drogas estavam distribuídas em sacos e dentro de um barril de cor azul" " Tenente Ricardo, Força Tática









O material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A droga deve passar por perícia e a investigação irá prosseguir para chegar até os responsáveis pelas substâncias.

