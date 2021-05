Polícia frustra ataque e prende três integrantes do CV em Manaus

Os demais materiais apreendidos e os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Localizada às margens do Rio Negro, em meio à rota do tráfico internacional de drogas, provenientes de países como o Peru e a Colômbia, a capital do Amazonas segue sendo um território cobiçado por diferentes organizações criminosas .

Na noite desta sexta-feira (21), integrantes da facção Comando Vermelho (CV) planejavam atacar rivais no bairro Coroado, zona Leste da cidade, mas foram frustrados pela Polícia Militar.

Já passava das 20h, quando a 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma informação a respeito de uma quadrilha armada do CV que estaria reunida em uma área, próximo à rua Beira-Rio, se preparando para executar diferentes membros de organização criminosa rival.

Segundo a PM, os agentes foram ao local apurar a denuncia e foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos criminosos. Após a troca de tiros, os policiais realizaram uma varredura pelo local, e conseguiram prender ao menos três suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados.

Além disso, também foram apreendidos um colete balístico, armas de fogo e um artefato explosivo - que precisou ser detonado pelo Grupo Marte da Polícia Militar.

Os demais materiais apreendidos e os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde deverão ser autuados pelos crimes cometidos. Em seguida, o trio será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), permanecendo à disposição da Justiça.

Ataque a rivais

A guerra entre integrantes de facções continua causando terror à população em Manaus. Por pouco, mãe e filha não foram vítimas inocentes de um ataque entre criminosos . A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

O caso aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 14h, na avenida Beira Rio, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, mas o vídeo tomou repercussão nesta quinta-feira (20).

Veja o vídeo assustador:

Veja o ataque | Autor: Reprodução

No fogo cruzado, mãe e filha acabam se separando e cada uma corre para um lado da via pública. O homem que estava sendo perseguido se joga em uma área de igarapé e recebe tiros do criminoso que o perseguiu.

Após alguns disparos, surge um segundo suspeito pela outra margem do igarapé e efetua mais disparos. Os dois foram embora após o crime.

