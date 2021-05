Vídeo: PMs salvam tripulantes de canoa descontrolada em Anamã, no AM

Um casal foi salvo do possível afogamento; e com a ajuda de outras lanchas resgataram a canoa e um motor rabeta | Foto: Divulgação/PMAM

Os rios do Amazonas são a principal rota de circulação, principalmente por conta da cheia que promete ser histórica em 2021. Até esta sexta-feira (21), o nível do Rio Negro registrava 29 metros e 84 centímetros. O risco de acidentes com embarcações são constantes .

Um passei de canoa quase acaba em acidente na última quinta-feira (20). Os Policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM)participaram do salvamento de duas pessoas que estavam em uma canoa fora de controle, no município de Anamã, distante 165 quilômetros de Manaus, no Amazonas

O comandante do 3° GPM, Tenente Everton Lima, informou que durante patrulhamento de rotina, viu uma canoa "a pique'" com duas pessoas, no rio Solimões, em frente à sede do município de Anamã. Imediatamente a equipe policial foi ao local, onde um casal foi salvo do possível afogamento; e com a ajuda de outras lanchas resgataram a canoa e um motor rabeta, que já estavam afundando.

As vítimas agradeceram e foram conduzidas para uma oficina, onde realizaram a manutenção no motor e continuaram viagem para a comunidade do Arixi.

Acidentes nos rios amazônicos

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais em fevereiro deste ano mostra um homem desesperado ao assistir o iminente naufrágio de uma embarcação de pequeno porte , ao lado de um navio cargueiro. O caso no rio Amazonas, próximo à ilha de Mosqueiro, município do estado do Pará.

Nas imagens, é possível ver que os tripulantes do barco que está afundando tentam tirar todo os pertences que podem, enquanto o homem que filma está em uma canoa motorizada, conhecida como ''bajara'', e grita desesperando, temendo uma tragédia. Em questão de segundos, a embarcação vira completamente, próximo a um navio cargueiro.

Criança morre em acidente

O corpo do pequeno Pedro Henrique , que tinha apenas 7 anos e toda uma vida pela frente, foi encontrado no dia 12 de abril deste ano. Ele foi vítima de um acidente de lancha em Barreirinha no dia anterior.

O corpo da criança foi encontrado boiando pelo tio, Rubinho Lopes. O acidente aconteceu quando a lancha, tipo voadeira de 90 hp, colidiu contra um tronco de árvore próximo ao município de Altamira, no Furo do Pucú.

Na embarcação de pequeno porte estava Pedro Henrique, sua mãe Adriana Gonçalves e outros familiares, ao todo, sete pessoas. A família estava retornando para cidade, após passar o domingo em um sítio de parentes localizado no rio Andirá, no mesmo município.

