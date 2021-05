Festas clandestinas em sítios são encerradas em Manaus; veja vídeo

As festas ocorriam em sítios no Ramal do Acará, no Viver Melhor e no Lago Azul, ambas na zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação SSP-AM

Manaus - Casos de festas clandestinas lotadas e com desrespeito as milhares de vidas perdidas durante a pandemia por conta do novo coronavírus, acontecem todos os finais de semana em Manaus e no interior do Amazonas.

Duas festas clandestinas na zona norte da capital amazonense foram encerradas durante fiscalização, na noite de sábado (22) pela Central Integrada de Fiscalização (CIF). Estima-se que as festas reuniram mais de 500 pessoas.

A ação também percorreu bairros da zona Centro-Sul de Manaus e vistoriou 19 estabelecimentos. No total, as vistorias resultaram no fechamento de sete espaços.

As festas ocorriam em sítios no Ramal do Acará, no Viver Melhor e no Lago Azul, ambas na zona Norte de Manaus. Com a chegada do comboio às localidades, diversas pessoas fugiram para áreas de mata. No entanto, inúmeras pessoas foram flagradas nos locais.



Conforme o delegado Daniel Antony, além de cumprir todo o cronograma repassado às equipes, a Central também apurou denúncias que surgiram durante as atividades de vistoria.



“Conseguimos fechar duas festas clandestinas. Em uma delas, inclusive, eles tiveram a audácia de postar nas redes sociais um placar, dizendo que havia tantas festas sem que a polícia aparecesse no local, um completo absurdo, uma falta de respeito com à sociedade”

Além das festas clandestinas, a CIF também encerrou as atividades de estabelecimentos comerciais, que não possuíam documentos necessários para funcionamento ou por ultrapassar o horário limite. Os locais que estavam cumprindo as medidas de prevenção receberam orientações das equipes da Central.

Flutuantes desrespeitam

No último dia 17 de maio, uma festa clandestina que acontecia no flutuante "Bubuia on The River" foi encerrada pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) Fluvial com cerca de 80 pessoas.

Os agentes ainda apreenderam entorpecentes no local onde ocorria a festa denominada "Sunset".

No momento da abordagem durante a ação de fiscalização, os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) encontraram, no meio dos pertences de algumas pessoas que estavam no local, maconha e droga sintética.

