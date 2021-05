Vídeo: empresário é morto a tiros e família acusa policial em Manaus

Crime ocorreu na rua Ferreira Pena | Foto: Divulgação

MANAUS - Ataques criminosos ocorridos no Centro, na Zona Sul de Manaus, deixaram duas vítimas fatais na noite de domingo (23). Ambas foram feridas por arma de fogo e mesmo após serem socorridas, não resistiram e morreram em hospitais da capital. A região central da capital amazonense tem sido marcada por mortes violentas.

E um dos casos que ganhou repercussão foi a morte do empresário Israel Ribeiro da Costa, de 39 anos. Ele foi baleado com um tiro no peito, por volta das 23h38, na rua Ferreira Pena e morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Um vídeo divulgado em redes sociais flagrou o momento em que a vítima foi baleada pelo suspeito Na gravação, o atirador chuta a porta antes do disparo que foi fatal para Israel.

Familiares relatam no vídeo que o atirador seria um policial e ainda zombou ao questionar se tinha matado o rapaz.

Israel possuía um Boletim de Ocorrência por violência doméstica. A reportagem aguarda um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Veja o vídeo que flagrou o momento da execução de Israel:



Rua Luiz Antony

O outro homicídio aconteceu na rua Luiz Antony, na noite de domingo (23), por volta das 22h45, quando um homem, até o momento não identificado, foi baleado na cabeça, tórax, ombro direito e costas. A vítima foi surpreendida por suspeitos que fugiram logo após o ataque.



A vítima ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde morreu. As circunstâncias do caso ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Devido as duas vítimas terem sido levadas a unidades hospitalares, há poucas informações das circunstâncias que os atiradores agiram.



A motivação dos dois crimes ainda são investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso



Três homens foram executados no dia 29 de abril deste ano, na rua José Clemente, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, no momento em que estavam em um lanche.

Testemunhas relataram que as vítimas foram surpreendidas por criminosos que estavam em um veículo modelo Volkswagen Voyage de cor prata que, fortemente armados, efetuaram os disparos. Cada vítima recebeu cerca de cinco tiros de uma pistola 9mm.

Os três foram alvejados e os criminosos fugiram. Eles agonizaram no local até a morte. Policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do crime.

