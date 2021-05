Quadrilha é presa após cometer arrastões na Zona Norte

Os suspeitos ainda tentaram enganar a polícia com a desculpa de que estavam passeando | Foto: Divulgação

Manaus - A atitude suspeita de quatro homens levou policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) a descobrirem, guardados dentro de um carro, pertences de pessoas que foram vítimas de ações criminosas cometidas por eles. A abordagem ocorreu na tarde desta segunda-feira (24).

A ação policial ocorreu por volta das 14h, na rua Serra do Rio Negro, no loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Os quatro homens estavam dentro de um veículo e tentaram fugir da abordagem policial.

" "Iniciamos o acompanhamento dos suspeitos e eles ainda tentaram fugir desviando por uma das ruas próximas. Percebemos o momento em que eles jogaram uma arma caseira pela janela e conseguimos interceptar o veículo. Além da arma caseira com munição, encontramos aparelhos celulares e vários documentos que não pertenciam a eles, possivelmente de vítimas dos crimes de roubo", explicou o tenente Ronaldo Oliveira, da 18ª Cicom. " ,









Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Conforme a autoridade policial, os suspeitos ainda tentaram enganar a polícia com a desculpa de que estavam passeando. Eles foram presos e apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na delegacia, foi averiguado que alguns deles já possuíam passagens criminais. Eles também foram reconhecidos por vítimas que foram roubadas em uma linha do transporte coletivo urbano. O quarteto deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja o momento da prisão da quadrilha:

| Autor: Divulgação

Leia Mais

Falso médico é preso suspeito de aplicar golpes em ex-namoradas

Polícia frustra ataque e prende três integrantes do CV em Manaus