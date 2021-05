Quadrilha especializada em roubo de veículos é presa em Manaus

O caso foi investigado pela Derfv e três veículos foram recuperados | Foto: Divulgação

Manaus - Uma quadrilha de criminosos especializada em roubos, receptação e adulteração de veículos roubados na capital, acabou sendo desarticulada após uma operação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Veículos (Derfv). Uma das ações dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança.

Os presos foram identificados como Arlem César Menezes Dias, de 24 anos, Cristóvão Gabriel Couto Girão, de 20 anos e Sirilo RIbeiro e Silva, de 35 anos. Além deles, Magno Jordan Lima Mendonça, de 27 anos, foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. As prisões ocorreram ao longo de terça-feira (27 anos), nos bairros Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Montes das Oliveiras e Cidade Nova, todos situados na Zona Norte da capital.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Derfv, as investigações iniciaram no dia 20 deste mês, após uma idosa ter sido abordada por volta das 20h30, por um grupo de suspeitos que renderam a vítima com extrema violência e roubou o veículo dela modelo Fiat Siena. Eles estavam munidos de arma de fogo e chegaram em outro carro modelo Fiat Uno Vivace.

"O crime foi flagrado por câmeras de segurança e a partir disso iniciamos as investigações. Identificamos o motorista do carro, os demais comparsas e também o receptador do grupo. Um dos suspeitos identificado como Michael Almeida Silva não foi localizado e permanece foragido. Ao longo da operação policial foram apreendidos três veículos, sendo o carro da vítima, um outro carro modelo Chevrolet Ônix roubado anteriormente e um Fiat Uno utilizado nos crimes", relatou o titular da Derfv.

Quem tiver informações sobre Michael, conhecido como "Cupu", por meio do disque-denúncia da Derfv: (92) 99962-2442.

Os presos foram encaminhados para a Derfd e irão responder pelos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eles irão ficar à disposição da Justiça, na Central de Recebimento e Triagem (CRT).

Veja o momento em que os suspeitos roubaram o carro de uma idosa

