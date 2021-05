Em Manaus, quadrilha é presa por render motorista e roubar veículo

Presos foram levados à sede da Derfv | Foto: Divulgação

Manaus - Flagrados no momento em que cometiam roubo a um motorista que havia acabado de deixar o filho na escola, quatro suspeitos foram presos pela Polícia Civil do Amazonas que, durante as diligências, contou com imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), o crime ocorreu nesta quarta-feira (26), no estacionamento de uma escola particular situada na rua Carabuçu, Núcleo 15, na Zona Norte de Manaus.

As imagens mostram o momento em que a vítima é surpreendida por dois homens e ameaçada com um arma de fogo. Temendo perder a própria vida, o homem sai do veículo e entrega o carro. Os criminosos dão partida no veículo e a vítima sai correndo.









Apreensão

O titular da especializada informou que caso foi registrado na Derfv e os policiais conseguiram recuperar o veículo modelo Fiat Siena da vítima. Também apreenderam o veículo utilizado pelos suspeitos, modelo Fiat Mobi, de cor preta.

Maiores detalhes das prisões dos suspeitos serão divulgados pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. O local das prisões e circunstâncias ainda são desconhecidos.

Os presos foram encaminhados à sede da especializada e devem responder por roubo majorado e associação criminosa. Eles irão passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja o vídeo dos suspeitos cometendo roubo:

Veja os suspeitos chegando na delegacia:

