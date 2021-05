Doméstica morre atropelada por bandidos após sair da igreja em Manaus

No local do acidente, muita revolta entre moradores pela maneira em que a vítima foi morta | Foto: Divulgação

MANAUS - Bandidos em fuga mataram uma empregada doméstica atropelada, na noite de quinta-feira (27), após ela sair de uma igreja, em Manaus. Os suspeitos tinham roubado um carro e tentaram escapar da polícia em alta velocidade.

O caso ocorreu por volta das 20h, na rua Rio Itaqueraima, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. A vítima foi identificada como Rosineide da Silva Oliveira, de 51 anos.

"Ela estava deixando a igreja com uma amiga e quando foi atravessar a rua e infelizmente foi atropelada por esses criminosos. Uma mulher doce e maravilhosa, que deixou três filhos. Esperamos que a Justiça seja feita", relatou o enteado da vítima, que se identificou apenas como Cláudio.

No local do acidente, muita revolta entre moradores pela maneira em que a vítima foi morta. Após o atropelamento, os suspeitos fugiram do bairro Novo Aleixo.

Porém, minutos depois no bairro Coroado, na Zona Leste, já em outro carro roubado, os criminosos colidiram no muro de uma casa e foram presos. Três homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Revoltados, amigos e familiares das vítimas ainda chegaram a agredir os suspeitos. O trio ficará à disposição da Justiça para responder aos procedimentos cabíveis.

O corpo de Rosineide foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passou por exame necroscópico e foi liberado para o velório, que deve acontecer em uma funerária na Zona Norte da capital.

A página da Primeira Igreja Batista em Novo Aleixo publicou uma homenagem para Rosineide da Silva; confira

