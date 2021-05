Vídeo: Polícia Civil procura dupla que executou mulheres em Manaus

Um deles é Alexsandro Pereira dos Santos, de 21 anos, conhecido como "Preguiça", e o outro foi identificado como Leonardo Castro de Barros, de 24 anos | Foto: Divulgação PC-AM

Manaus - Um ataque que resultou em duplo homicídio chocou moradores do loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Mãe e filha, uma adolescente de 15 anos que estava grávida de cinco meses, foram mortas pistoleiros em um carro . O crime aconteceu na última quinta (27).

A investigação em torno das mortes já levaram a polícia até a autoria do crime. Dois suspeitos já foram identificados e tiveram as imagens divulgadas.

Um deles é Alexsandro Pereira dos Santos, de 21 anos, conhecido como "Preguiça", e o outro foi identificado como Leonardo Castro de Barros, de 24 anos.

As imagens deles foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da especializada, Ruth da Silva Ozório, de 42 anos e a filha dela Letícia Bruna da Silva Ozório, de 15 anos, podem ter sido mortas após uma discussão banal ou por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas .

" Foram quase três mulheres mortas, pois uma adolescente de 16 anos também foi baleada com vários tiros e só sobreviveu porque recebeu atendimento médico a tempo. Além disso, a adolescente de 15 anos que morreu estava grávida. Um crime bárbaro e covarde e pode ter sido ocasionado por uma briga banal " Charles Araújo, Delegado da DEHS

No entanto, também não é descartada a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas devido a uma suposta dívida do filho de Ruth.

"Temos todos os indícios que indicam a autoria deste crime e por isso conseguimos um mandado de prisão preventiva e estamos divulgando para contar com apoio da população com denúncias. Esperamos prendê-los em breve. É um crime revoltante ", declarou Charles Araújo.

Os dois suspeitos já possuem passagens criminais. Alexsandro já responde por homicídio e Leonardo já foi preso por tráfico.

Denúncias sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ou no (92) 98422-5336 da DEHS. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e o sigilo da informação é garantido pelas autoridades.





Dinâmica do crime

Testemunhas relataram que as três mulheres estavam na frente da banca quando criminosos em um carro chegaram e efetuaram disparos contra as vítimas. A mãe morreu na beira da calçada, sentada em uma cadeira, e a filha dentro da residência.

Veja a transmissão do caso:

| Autor: Reprodução





