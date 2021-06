Três homens são mortos em guerra de facção na Praça 14, em Manaus

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - A guerra entre facções criminosas deixou mais três mortos em Manaus após um intenso tiroteio, na noite desta quinta-feira (3), no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus. O confronto entre grupos rivais aconteceu na rua Japurá e beco Tarumã e causou pânico na população.

Os três mortos foram identificados como Felipe Castro dos Santos, de 28 anos, Lucas dos Santos Gama, o "Japonês" e Matheus Lima Machado, de 24 anos. Uma quarta pessoa, ainda não identificada, foi baleada na ação criminosa.

Conforme a equipe da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), "Japonês" começou a atirar no beco e no momento em que saia do local foi surpreendido por integrantes de uma facção criminosa rival. O intenso tiroteio prosseguiu até as ruas Japurá e Tarumã.

"As cápsulas encontradas no local eram de calibre 40. "Japonês" morreu na rua Japurá, após ser atingido com pelo menos três tiros. Felipe foi morto na rua Tarumã e Matheus morreu em uma casa dentro do beco, onde iniciou o tiroteio", relatou o sargento Denilson da 1ª Cicom.

O baleado foi socorrido e encaminhado à uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dele.

Moradores do bairro contaram aos policiais que a área é considerada vermelha devido a forte atuação do tráfico de drogas. O tiroteio seria uma disputa para conquistar "bocas de fumo".

Os três corpos foram removidos para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exame necroscópico. A autoria do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja um vídeo gravado por moradores após o crime:

Moradores ficaram em pânico após o crime | Autor: Divulgação

