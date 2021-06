Comitê do Capitão Carpê é atacado na Compensa e CV deixa bilhete; veja

Ocorrência foi registrada no início da manhã desta segunda-feira | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Mais um ataque criminoso foi registrado na capital amazonense, que já sofre mais de 24 horas de violência causada por membros do Comando Vermelho (CV). Desta vez, o veículo de um policial militar foi incendiado no antigo prédio onde funcionava o comitê do vereador Carpê Andrade, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

A ocorrência foi registrada no início da manhã desta segunda-feira (7), na rua T6. Ousados, criminosos ainda deixaram um bilhete com ofensas ao vereador e ameaças de novos ataques na cidade.

Veículo incendiado | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Conforme o tenente Péricles, do Comando Geral da Polícia Militar, proprietário do veículo incendiado, familiares dele relataram que dois homens abriram o portão que estava apenas encostado, jogaram um galão de gasolina e atearam fogo. Os suspeitos fugiram em um veículo prata, sem ser identificados.

A população tentou combater as chamas, no entanto a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionada e realizou o rescaldo.

Ameaças

Um bilhete foi encontrado pelo tenente deixado em cima de um contador do prédio onde ocorreu o ataque. O local funcionava como antigo comitê do vereador Carpê Andrade.

Veja as ameaças | Foto: Suyanne Lima

"Sabemos que aqui é o comitê do tal Carpê Andrade que fica falando me%da em rede social e sabemos que mora um verme aí nessa po&@%. Vocês não vão ter paz nesse bairro", escreveram os criminosos no bilhete.

O patrulhamento na área foi reforçado pelas equipes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com abordagens na Compensa. O ataque será investigado pela Polícia Civil.

Em Nota, o vereador Capitão Carpegiane informou que durante mais de 10 anos atuou na linha de frente no combate à criminalidade como policial militar e na Câmara Municipal preside a comissão de segurança pública, portanto, é natural que sua atuação destemida em defesa da sociedade incomoda os criminosos.

"Nenhuma ameaça nunca intimidou e não será agora que irá intimidar a atuação do vereador.

É claro que providências quanto ao reforço de sua segurança pessoal e familiares já foram tomadas de modo que encontra-se preparado para enfrentar qualquer ataque. A luta em defesa dos direitos do cidadão de bem é um propósito de vida para o vereador e nada irá abalar a busca por este objetivo. A criminalidade não vai imperar na cidade de Manaus", finaliza a nota.



Veja a live no local da ocorrência

