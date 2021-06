"R$100 mil pela minha cabeça é pouco", debocha Carpê após ameaça do CV

O vereador disse que não vai recuar e pediu proteção policial ao Governo do Estado | Foto: Reprodução/Instagram

MANAUS (AM) - O ataque realizado por supostos membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV) ao prédio onde funcionou o comitê de campanha do vereador Carpê Andrade (Republicanos) , no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, provocou energéticas reações do vereador.



Em entrevista a uma TV local, na manhã desta segunda-feira (7), Carpê debochou de supostas mensagens que circulam em redes sociais em que bandidos estariam oferecendo R$100 mil pela cabeça dele.

" Além de atearem fogo no local em funcionava o meu comitê de campanha, durante as eleições, e no carro de um amigo meu, que é policial militar, os criminosos também deixaram uma carta com ameaças e espalharam mensagens no WhatsApp, afirmando que a minha cabeça valeria R$100 mil, eu achei até pouco [risos]. Mas enfim, não vou recuar " brincou,, o vereador

Ainda durante o pronunciamento, Carpê Andrade afirmou que não se omitiria diante do cenário de ''guerra'' e de ''terrorismo'' em que se encontra a capital do Amazonas, mas fez um apelo para que o Governo do Estado, Wilson Lima, o conceda um aparato policial para protegê-lo.

"Quando eu entrei na polícia, há 12 anos, sempre soube que a minha vida não seria fácil, e não vou me acovardar. Medo e covardia não fazem parte da minha profissão e nunca fará. Hoje, ainda PM, e também vereador, e presidente da comissão de segurança pública municipal, não vou me calar e me omitir diante do que está acontecendo na cidade de Manaus. De antemão, já solicito ao governador, o secretário de segurança pública, e comandante geral apoio policial a esse PM , parlamentar e esse pai", disse.

Entenda o ataque

O ataque ao comitê do vereador foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (7), na rua T6. Ousados, criminosos ainda deixaram um bilhete com ofensas ao vereador e ameaças de novos ataques na cidade.



Conforme o tenente Péricles, do Comando Geral da Polícia Militar, proprietário do veículo incendiado, familiares dele relataram que dois homens abriram o portão que estava apenas encostado, jogaram um galão de gasolina e atearam fogo. Os suspeitos fugiram em um veículo prata, sem serem identificados.

A população tentou combater as chamas, no entanto a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionada e realizou o rescaldo.

Um bilhete foi encontrado pelo tenente deixado em cima de um contador do prédio onde ocorreu o ataque. O local funcionava como antigo comitê do vereador Carpê Andrade.

