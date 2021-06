Viaturas são incendiadas em pátio de delegacia no Amazonas; veja vídeo

Um terceiro veículo particular, que estava no estacionamento da delegacia também foi incendiado | Foto: Divulgação

Caapiranga - Ataques da facção criminosa Comando Vermelho (CV) continuam aterrorizando o Amazonas, que sofre com o vandalismo há, pelo menos, três dias. Na madrugada desta terça-feira (8), viaturas policiais foram incendiadas no pátio da delegacia de Caapiranga, município distante 133 quilômetros de Manaus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por volta de 00h15, enquanto a guarnição de serviço fazia patrulhamento a pé pela cidade, pois boa parte das ruas de Caapiranga estão sob pontes devido a enchente, membros do CV atearam fogo em duas viaturas, sendo uma da Polícia Militar e a outra da Polícia Civil.

Meliantes atearam fogo em duas viaturas, sendo uma da Polícia Militar e a outra da PC. | Foto: Divulgação

Um terceiro veículo particular, que estava no estacionamento do 32º Distrito Integrado de Polícia (DIP) também foi incendiado. O prédio da unidade policial não sofreu danos.

Conforme informações de moradores próximos à delegacia, os autores do incêndio chegaram em grupo pelo rio, jogaram combustível nos veículos e atearam fogo. Testemunhas ainda relataram aos policiais que os suspeitos estavam encapuzados.

Incêndio foi gravado pelos moradores; veja

| Autor: Divulgação

Deficiência

O município de Careiro Castanho, distante 88 quilômetros de Manaus, também foi alvo de ataque dos criminosos durante este domingo (6).

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Careiro Castanho-AM foi incendiado e por determinação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, foram enviadas equipes policiais ao município.

Veja o apelo dos policiais militares:

| Autor: Divulgação

Leia mais



Força Nacional começa a atuar nesta terça-feira (8) no Amazonas

MP-AM ordena que Gaeco investigue ataques do CV em Manaus