Vídeo: envolvidos no ataque contra delegacia são presos em Manaus

Manaus - Envolvidos nos ataques criminosos do último domingo (6), causados pelo Comando Vermelho (CV), por conta da morte de Dadinho , conselheiro da facção.

Três envolvidos no ataque criminoso ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram presos entre a noite de terça-feira (8) e madrugada desta quarta-feira (9), após investigações da Polícia Civil do Amazonas.

O crime ocorreu na noite do último domingo (6), na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Os presos foram identificados como João Vitor de Azevedo Melo, de 22 anos, Sidynei Matheus Santos Machado, de 23 anos, o "Maranhão" e Roney Marinho Machado, de 26 anos. As prisões deles ocorreram durante a operação "Fight Back" deflagrada pela equipe do 24° DIP em bairros distintos com apoio das equipes da 1° Seccional Centro-Sul, Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) e 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

" Durante as investigações identificamos que Sidiney é um dos autores da ação criminosa. Roney foi o responsável por articular o ataque criminosos que foi ordenado por um criminoso do Rio de Janeiro. Os suspeitos se aproveitaram da cheia do rio que deixou as lanchas muito próximas à delegacia. Além de atirarem na localidade, um artefato explosivo também foi deixado no local " Marcelo Martins, delegado

O delegado destacou ainda que Roney tinha um amplo contato com criminosos que determinaram os ataques em outro estado. A prisão dele é de suma importância à operação.

Sidiney foi um dos executores do ataque e João além de participar do ataque do 24° DIP também participou de uma tentativa de ataque ao 3° DIP.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Louismar Bonates destacou que parte das equipes da Força Nacional já estão na capital e o restante deve chegar ainda nesta quarta-feira (9).

" Teremos nesta tarde uma reunião com o comando da Força Nacional e já estamos com nosso planejamento pronto. Vamos indicar as nossas necessidades e caso seja necessário esses oficiais serão distribuídos na capital e no interior " Louismar Bonates, secretário SSP-AM

Ao todo já foram registradas 41 prisões sendo 19 na capital e 22 no interior. Conforme o delegado-geral adjunto, Tarson Yuri, as investigações prosseguem para identificar e responsabilizar demais envolvidos nas ações criminosas.

