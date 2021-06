Viatura da Força Nacional sofre acidente durante ações no Amazonas

As causas do incidente não foram informadas. | Foto: Divulgação

Uma equipe da Força Nacional, que atua em operação contra o crime organizado no Amazonas, sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira (10). A viatura da corporação caiu em uma área alagada, localizada no quilometro 16 da BR-319, município do Careiro Castanho.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que não houve feridos e o fato ocorreu após a viatura da Força Nacional ter sofrido uma aquaplanagem no trecho da rodovia federal, que sofre os impactos da cheia do Rio Amazonas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que caminhoneiros ajudam os policiais a retirar a viatura da água.

Nas imagens, o veículo policial aparece totalmente submerso, os ajudantes usam uma cinta de reboque para evitar que a viatura afunde ainda mais na área de alagada.

Equipes do 3º Pelotão de Polícia Militar do Careiro da Várzea também foram acionados para auiliar no resgate da equipe da Força Nacional.

Operação de 30 dias no Amazonas

Os primeiros militares da Força Nacional desembarcaram nesta quarta-feira (09), em Manaus, e já participaram de um planejamento para a inclusão nas ações policiais em curso do Amazonas, organizada pela SSP-AM

A previsão é de que, até sábado (12), todos os 144 agentes nacionais cheguem ao Estado para se unir aos 12 mil servidores do sistema de segurança pública contra o crime organizado.

