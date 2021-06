Vídeo mostra tiroteio que deixou um morto e 4 baleados no Mutirão

Vídeo mostrou correria de bandidos e desespero de moradores | Foto: Reprodução

MANAUS - Vídeos divulgados nas redes sociais, nesta segunda-feira (14), mostram as cenas de correria de bandidos e o desespero de moradores, durante o tiroteio registrado na tarde de domingo (13), na comunidade Mutirão, zona Norte de Manaus . O ataque deixou uma pessoa morta, quatro feridos e um homem preso.

Nas imagens, é possível ver uma comerciante fechando o portão de um mercadinho, às pressas, enquanto dois suspeitos aparecem correndo. Ainda no vídeo é possível escutar o barulho de tiros e de desespero de moradores.



A princípio, as primeiras informações repassadas pela 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) davam conta de que apenas três pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros. No entanto, nesta segunda (14), a Polícia Civil atualizou o ''saldo'' do ataque.

" A PM prendeu um homem identificado como Rafael Trovão Belém, suspeito de dirigir o veículo utilizado no crime e dar suporte a outros dois comparsas no momento da fuga, que seguem foragidos. As investigações apontam que o alvo do ataque era apenas um das cinco vítimas, e ele acabou sobrevivendo, enquanto um outro baleado morreu " explicou a delegada Magna Pires, responsável pelo 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Ainda segunda a polícia, as motivações do crime ainda não foram confirmadas, entretanto, a principal suspeita é que se trata da intensa disputa entre integrantes de facções criminosas rivais. A delegada pontua que as investigações em torno do caso seguem em andamento.

Rafael foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça. Os demais sobreviventes da ação criminosa seguem recebendo atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste.

