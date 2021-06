"Foi confundido", diz família em velório de vítima de ataque criminoso

A família acredita que Gilmar tenha sido confundido com um integrante de uma facção criminosa | Foto: Reprodução

Manaus - A intensa disputa por território do tráfico de drogas na cidade de Manaus deixa rastros de sangue pelas ruas, famílias enlutadas e a sensação de insegurança.

A família de Gilmar da Silva Ribeiro, de 39 anos, está enlutada e comovida. O velório que aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), na rua Indiaporã, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Gilmar é uma das vítimas fatais de um ataque criminoso ocorrido no local no último domingo (13). Um vídeo mostra a ação dos criminosos e o medo instalado pela comunidade.

O irmão dele, um homem de 49 anos que não quis se identificar por temer represálias, informou que no momento do crime, Gilmar estava com familiares e amigos cortando bandeiras para a festividade junina que acontece tradicionalmente na rua.

" Gilmar era uma ótima pessoa e se criou aqui na rua. Sempre foi muito querido pelos moradores e tinha respeito por todo mundo. Ele era trabalhador, se formou em controle de qualidade e estava fazendo curso preparativo para fazer concursos. Infelizmente aconteceu richa entre facções em outra rua e quando esses suspeitos chegaram aqui, já foi atirando contra todo mundo " irmão da vítima,

O homem contou que os suspeitos atiraram na cabeça e depois efetuaram mais disparos. A família acredita que Gilmar tenha sido confundido com um integrante de uma facção criminosa.

"Com certeza ele foi confundido, pois meu irmão não tem envolvimento com nada disso. Ele nunca fez mal a ninguém e não merecia isso. Além dele, mais três pessoas ficaram feridas. Levamos ele em carro próprio ao hospital onde ele lutou pela vida. Ele é um guerreiro e um exemplo de irmão. Queremos justiça pela vida que se foi sem defesa. Na hora tinha mãe e pai de família, além de crianças", destacou.

Os moradores da área estavam muito comovidos no velório de Gilmar. Eles lamentaram a morte trágica dele que era como se fosse um líder comunitário.

"Gilmar organizava tudo em comemorações aqui na rua. Ele é uma pessoa muito querida por todos nós e é triste que ele tenha perdido a vida dessa forma", relatou um morador da área.

O pai de um jovem de 19 anos que também foi baleado na ação criminosa, um encarregado de produção de 49 anos pediu que as autoridades investiguem o caso e prendam os suspeitos.



"Esperamos que prendam os verdadeiros bandidos. Nós somos pais e pessoas de bem. Meu filho é uma pessoa de bem, trabalha o dia todo em cima de uma motocicleta e a imagem que as pessoas têm é que meu filho tem participação em facção e isso não é verdade. Ele está em estado grave e permanece internado em um hospital. Um dos suspeitos do crime preso em flagrante foi solto. Ele deixou quatro pessoas feridas. Infelizmente Gilmar morreu e todos sabem da índole dele e do meu filho. A minha indignação é terem soltado o verdadeiro bandido", relatou o homem.

O caso permanece sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. O corpo de Gilmar deve ser sepultado nesta quinta-feira (17).

Veja o vídeo da ação criminosa:

| Autor: Reprodução





Assista a transmissão:

Repórter Suyanne Lima | Autor: Reprodução





Leia mais:

Morre homem que foi baleado ao defender o primo na Compensa