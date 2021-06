Dupla é presa por roubo de mais de 200 botijas de gás em Manaus

Dupla foi capturada na manhã de quarta-feira (17) | Foto: Divulgação

Manaus- Uma dupla identificada como Jamilson Silva de Oliveira, de 31 anos e Hidenilson Alves de Souza, de 25 anos, foi capturada pelas equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), por envolvimento no roubo e receptação de uma carga contendo 209 botijas de gás.

As prisões ocorreram na manhã de quarta-feira (16), por volta das 10h, durante a operação "Chama Azul" . O crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da especializada, Jamilson e mais dois comparsas interceptaram um caminhão contendo 209 botijas de gás ameaçando o condutor e um ajudante com uma arma de fogo. Para roubar a carga, eles utilizaram um veículo modelo Honda Fit para chegar até o veículo de grande porte.

" Jamilson assumiu a direção do caminhão e o veículo seguiu atrás em apoio. A todo momento as duas vítimas foram ameaçadas que caso denunciassem à polícia, eles sofreriam represálias. As duas vítimas só foram liberadas no conjunto Shangrilá, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul, quando os suspeitos já haviam descarregado a carga. Jamilson é proprietário de uma pequena distribuidora no Novo Aleixo, foi uma ação audaciosa " relatou o delegado Denis Pinho, titular da Derfd

A autoridade destacou que Hidenilson foi preso durante as diligências com 36 botijas. Todo o material levado durante o roubo, totalizando 209 botijas e o caminhão foram recuperados.

"Um dos funcionários do Jamilson estranhou a alta movimentação de botijas. Ele não tinha o hábito de ter esse grande estoque de botija. Na abordagem, ele ainda tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela equipe da Derfd com apoio da Força Nacional. Ele confessou o crime, foi uma ação bem elaborada, eles atravessaram o carro na frente do caminhão para render as vítimas", relatou o delegado Denis Pinho.

Os outros dois suspeitos, que também participaram da ação, seguem sendo procurados pela equipe da especializada.

Jamilson irá responder por roubo majorado. Já Hidenilson foi autuado por receptação qualificada. Ao término dos procedimentos, eles foram levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

