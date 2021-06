Morador de rua é morto a pauladas e terçadas no Centro de Manaus

Corpo removido para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Ensanguentado e com vários golpes de terçado e pauladas pelo corpo, um morador de rua até o momento não identificado foi encontrado morto dentro de um prédio abandonado, no Centro de Manaus.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18), dentro de um edifício na avenida Sete de Setembro. A vítima foi morta em cima do colchão que dormia.

Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e confirmaram o encontro de cadáver. Os demais órgãos competentes foram acionados.

O prédio é rotineiramente utilizado por usuários de drogas e moradores de rua. Até o momento a motivação e autoria do crime permanece desconhecida.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou perícia no corpo do homem antes de entregá-lo aos profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

No dia 11 de maio deste ano, um morador de rua foi morto com 12 facadas na cabeça. A vítima foi identificada como "Jeferson" e era conhecida carinhosamente como "Cheiroso".

A morte da vítima chocou moradores da rua Professor Abílio Alencar, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, por apresentar requintes de crueldade. Relembre o caso .

Leia mais

Vídeo: corpo é encontrado dentro de geladeira em igarapé de Manaus

Jovem é morto com tiro na cabeça em beco na Compensa

Rapaz de 24 anos é morto na porta de mercado em Manaus