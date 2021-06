Corpo é encontrado com sinais de tortura em rua do São José Operário

A vítima foi morta a pauladas | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Casos de corpo encontrados em plena luz do dia em ruas de Manaus choca moradores e mostram a face cruel e fria de bandidos que executam rivais.

A cena de um corpo com mãos e pés amarrados assustou moradores da rua das Palmeiras, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. A vítima apresentava visíveis sinais de tortura .

O caso ocorreu logo no início da manhã desta sexta-feira (18), por volta das 6h30, quando moradores encontraram o corpo do homem no lugar. A vítima não foi identificada.

Os policiais da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

"Nunca havia acontecido isso aqui antes de um corpo ser deixado desse jeito. É uma situação que assusta a todos nós. Sabemos que aqui rola tráfico de drogas e tem acontecido execuções nesta área de Manaus. Mas sendo aqui na nossa rua, isso é assustador", contou um morador da área.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar até a chegada dos demais órgãos competentes. A população observou todo o trabalho feito no local.

A análise dos profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica identificou que a vítima foi morta a pauladas. Até o momento a motivação e autoria do crime permanecem desconhecidas.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Torturado no Tarumã

Thaisson Marconi Souza da Costa, de 18 anos, foi torturado e assassinado por um homem que ainda não teve o nome revelado pela polícia. Ele decidiu se apresentar espontaneamente. Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu na noite da última quinta-feira (10), na estrada da Vivenda do Pontal, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

O suspeito alegou que o crime foi cometido em legítima defesa após Thaisson ter tentado roubá-lo. O corpo de Thaisson foi encontrado amarrado nas margens da estrada.

Encontrado dentro de geladeira

Um corpo do sexo masculino com sinais de tortura dentro de uma geladeira deteriorada surpreendeu moradores de uma área de rip-rap na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

O corpo do homem estava com mãos e pés amarrados e um pano enrolado no pescoço. A vítima vestia uma bermuda preta.

Nenhum familiar esteve no local para reconhecer o corpo. Uma faca e possível arma usada no crime foi encontrada dentro da geladeira e recolhida pela Polícia Civil.

Leia mais:

Idosa é morta por "piratas dos rios" em Japurá, no Amazonas