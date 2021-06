Pistoleiros invadem casa e executam jovem com dez tiros no Monte Sião

A vítima tinha 24 anos | Foto: Reprodução

MANAUS - Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS) indicam que o homicídio é a principal causa de morte entre os jovens do Brasil. Nesta sexta (18), a capital do Amazonas voltou a registrar mais um assassinato desta natureza.

Um jovem, identificado como Mateus Lemes Pereira, foi executado com dez tiros, por cinco pistoleiros, no final da manhã desta sexta-feira (18), dentro da própria casa, na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 11h30, um carro de passeio teria chegado próximo à residência da vítima com nove ocupantes, cinco deles desceram do veículo e se dirigiram à viela onde Mateus estava. Na ocasião, os criminosos invadiram a casa do jovem e atiraram várias vezes contra ele.

Depois de consumarem o ataque, os bandidos fugiram sem que fossem identificados. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

As motivações do crime ainda são desconhecidas pela polícia, entretanto, as circunstâncias do caso apontam para uma provável execução por conta do tráfico de drogas naquela área da cidade. O corpo de Mateus foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

