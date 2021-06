Nas últimas 24 horas, 14 pessoas foram presas pela PM em Manaus

As prisões foram motivadas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Os patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), nas últimas 24 horas, resultaram na prisão de 14 pessoas e na apreensão de um adolescente, em Manaus. As prisões foram motivadas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.

A maioria das ocorrências foi registrada nos bairros da zona norte da capital.

As guarnições da PM também apreenderam mais de 455 porções de entorpecentes, três armas de fogo, 15 munições e mais de R$ 150 em espécie. Sete veículos com restrição de roubo ou furto foram localizados.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Daniel de Araújo Gama, de 26 anos, após abordagem na rua Alecrim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade.

Ao consultarem o nome do indivíduo, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio. O foragido foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos na avenida Atroaris, bairro Cidade Nova, após um roubo efetuado pelos infratores naquela área.

Os policiais militares da 6ª Cicom encontraram com a dupla dois simulacros de arma de fogo e um aparelho celular roubado. Os suspeitos foram levados ao 6° DIP, onde foram flagranteados pelo crime de roubo.

No bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, policiais militares da 5ª Cicom prenderam uma mulher de 20 anos, em flagrante, por tráfico de drogas.

A guarnição encontrou porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 73 em espécie. A suspeita foi conduzida ao 19º DIP.

Veículos recuperados:

Motocicleta

· Honda CG, cor vermelha, placa PHR-8680

Carros

· Renault Duster Oroch, cor prata, placa PHM-7130

· Volkswagen Gol, cor prata, placa RFQ-3188

· Toyota Etios, cor vermelha, placa OXM-2151

· Chevrolet Corsa Wind, cor azul, placa JWP-2317

· Chevrolet Celta, cor prata placa NOK-0802

· Honda Fit, cor cinza, placa JXQ-2785

