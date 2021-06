Jovem de 18 anos é morto com quatro tiros no Monte das Oliveiras

Manaus - A cada dia que passa a criminalidade no Amazonas acaba fazendo mais vítimas. Homicídios, são inclusive, a principal causa de mortes de jovens do Brasil, de acordo com Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS).

Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Ferreira Souza Filho, foi morto com quatro tiros na noite dessa sexta-feira (18), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A vítima chegou a ser encaminhada com vida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia.

No entanto, ao entrar na unidade, ele já estava muito debilitado, por isso, faleceu pouco depois.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), o principal suspeito é um homem identificado como “Luciano Dormi”, que já havia ameaçado a vida de Pedro antes. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia.

Pedro não tinha passagem pela polícia e a motivação do crime ainda está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Jovem é morto com dez tiros

Outro caso que chocou a população manauara foi o do jovem de 24 anos, identificado como Mateus Lemes Pereira, executado com dez tiros, por cinco pistoleiros, na manhã de sexta-feira (18), na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Na ocasião, os criminosos invadiram a casa do jovem e atiraram várias vezes contra ele. Após consumarem o ataque, os bandidos fugiram sem serem identificados. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O caso também está sendo investigado pela DEHS.

