MP vai investigar caso de motorista morto em ação policial em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) vai investigar a denúncia sobre a morte do motorista Sérgio Fragoso Monteiro, de 50 anos . Ele foi baleado por policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA), durante a operação "Coalizão do Bem", na última sexta-feira (18), na rua Pérsides, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.

"O MPAM recebeu e vai apurar a denúncia sobre a morte do Sr. Sérgio Fragoso Monteiro, após ser atingindo por disparos efetuados pela Policia Civil do Amazonas, durante operação Coalizão do Bem, que ocorreu em Manaus, na última sexta-feira, com todas as medidas legais cabíveis para a promoção da justiça. A Promotora de Justiça responsável pelo caso é a Dra. Marcelle Cristine De Figueiredo Arruda, 61ª Promotoria de Justiça do MPAM", diz a nota do MP-AM.



Família acusa policiais de execução

A família dele acusa os policiais de execução, pois o homem não teria nenhum envolvimento com o crime organizado e não estava armado. A esposa dele, Marcilene de Lima Machado, de 47 anos, que era casada com Sérgio há 30 anos, presenciou a ação dos policias civis e deu detalhes do dia em que perdeu o marido com um tiro fatal no peito.

" Era madrugada de sexta-feira (18), por volta das 4h, quando eu e meu esposo estávamos dormindo e acordamos com o barulho de um arrombamento. Meu quarto fica de frente para a porta de entrada e eu vi quando o Sérgio abriu um pouco a porta para tentar ver o que estava acontecendo. Ele se tremeu todo ao ver vários homens de preto e tentou fechar a porta. Foi quando atiraram e o vidro quebrou. Parecia uma bomba, um tiro à queima-roupa que ele caiu morto " Marcilene, esposa de Sérgio

A esposa de Sérgio relatou que instantes depois a porta do quarto dela foi arrombada pelos policiais e ela teve que se ajoelhar no chão enquanto os policiais realizavam buscas no imóvel.

" Meu marido passou mais de meia hora jogado no chão e eu implorei para que ele fosse socorrido. Eles mandaram eu deitar no chão e estavam fortemente armados. Depois pediram para eu ficar em pé mas eu não pude sair do quarto. Depois da minha insistência pediram uma rede e levaram o corpo dele pro Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Eles só se identificaram no final e disseram que tinham apreendido materiais e que possuíam um mandado de busca e apreensão para o meu filho que nem mora conosco " detalhou a mulher, emocionada com a perda





Sérgio atuava como motorista na empresa Vical Transportes e estava de férias no dia em que perdeu a vida. A empresa emitiu nota nas redes sociais lamentando a perda do colaborador e pedindo Justiça.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e colaborador Sérgio Fragoso Monteiro, motorista da Vical Transportes. Prestamos nossas condolências à família e desejamos conforto nesse momento de profunda tristeza. Também pedimos Justiça para que o ocorrido seja esclarecido e que os culpados sejam responsabilizados", escreveu a Vical Transportes.

Posicionamento da polícia

O Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) que insistiu em afirmar que durante a ação, em um dos alvos da operação, houve resistência e fez-se necessária a intervenção policial que levou a óbito um homem de 50 anos.

O delegado Bruno Fraga, diretor do DRCO, que coordenou as investigações no Estado, reforça que a instituição conta com equipes policiais preparadas para agir em diversas situações de combate à criminalidade, especialmente durante as ações de confrontos e resistências policiais.

Por determinação da delegada-geral, Emília Ferraz, e para a lisura do ato operacional em questão, as investigações estão em andamento pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que aguarda o resultado da perícia técnica, solicitada no mesmo dia da ocorrência. A PC-AM somente voltará a se pronunciar após o resultado do laudo pericial.

Operação Coalizão Do Bem

No dia em que Sérgio foi morto, policiais civis do Grupo Fera participavam da operação Coalizão do Bem deflagrada pela Polícias Civil dos Estados do Amazonas e Rio de Janeiro, resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e de busca e apreensão em nome de líderes de uma facção criminosa que atua nos dois estados.

Dentre os presos está o cabeça do braço da facção no Amazonas, Marcelo da Silva Nunes, o "Marcelão" cunhado do traficante Gelson Carnaúba, o "Mano G", além do gerente financeiro da organização criminosa, Pedro da Silva de Carvalho. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os presos na operação estão envolvidos em crimes de lavagem de dinheiro que visava fortalecer o tráfico na região da tríplice fronteira. Para isso, altas movimentações de dinheiro eram feitas por meio de empresa de fachada dos ramos de alimentação e transporte . A ação foi coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD)

Leia mais:

Motorista é morto em operação e esposa denuncia Grupo Fera, em Manaus

'Cabeças' do Comando Vermelho são transferidos do RJ para Manaus

'Mano Kaio' segue foragido após megaoperação no Rio de Janeiro