Homem é preso com arma e drogas pela Rocam na Zona Leste

A Rocam efetuou abordagem no jovem e encontrou um revólver Indumil Cassidy 38SJ | Foto: Divulgação

Manaus - Após denúncia anônima, um homem de 19 anos foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) nesta segunda-feira (21), por volta das 16h30, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. A prisão dele reforça o esforço das equipes policiais para combater crimes em Manaus.

Segundo a Rocam, a detenção foi realizada quando a viatura 9751 recebeu denúncia de que na rua 0, no referido bairro, havia indivíduos comercializando entorpecentes.

A guarnição foi ao local e, com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram, mas um deles foi alcançado e detido pelos policiais.

A Rocam efetuou abordagem no jovem e encontrou um revólver Indumil Cassidy 38SJ, calibre 38; seis munições do mesmo calibre, intactas; uma porção média de substância com aspecto de cocaína; R$ 148, em espécie, e uma porção de entorpecente com aspecto de pedra oxi.





Em virtude dos fatos, foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido, juntamente com o material apreendido, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, informaram que o infrator tem passagem pela polícia, por tráfico de drogas.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Adolescente e comparsa morrem em confronto com a Rocam em Manaus



Dadinho: saiba quem é o traficante que motivou vandalismo no Amazonas