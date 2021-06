Seis criminosos assaltam passageiros da linha 560 em Manaus

O caso foi registrado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma vez passageiros da linha 560 passaram por momentos de pânico durante uma ação criminosa de seis assaltantes ocorrida na noite desta segunda-feira (21), por volta das 19h. As vítimas tiveram todos os pertences pessoais levados e ainda foram ameaçadas com disparos de arma de fogo efetuados no interior do ônibus.

De acordo com o cobrador do veículo que preferiu não se identificar, os suspeitos embarcaram no veículo em uma parada próxima a uma loja de variedades na avenida Torquato Tapajós. Os indivíduos anunciaram a ação criminosa nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, naquela mesma via.





"Foram os mesmos assaltantes que nos roubaram na sexta-feira (18). Mandaram o motorista desviar para as proximidades da área do Detran-AM e ameaçaram todos com armas caseiras e facas. Haviam pelo menos 60 pessoas no ônibus. Recolheram bolsas, aparelhos celulares e a renda do ônibus. Apontaram armas para todos e ainda atiraram para amedrontar todos. Fizeram uma verdadeira limpa", relatou a vítima.

O cobrador informou que instantes antes a linha 356 também havia sido assaltada e que podem ser o mesmos suspeitos.

" Infelizmente nós já até nos acostumamos a ser assaltados. É capaz de ainda estarem escondidos naquela área de mata escolhendo outro ônibus para roubar. É difícil trabalhar nessa situação " ,





O caso foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. Os suspeitos serão investigados pela Polícia Civil.

