Mãe é morta a facadas e tem cabeça arrancada pelo filho em Manaus

O crime ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira (22) | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Manaus - Uma tragédia familiar chocou moradores do beco Danilo Corrêa, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Foi pelas mãos do próprio filho que Maria de Fátima Matos da Silva, de 64 anos, foi morta e esquartejada. O autor do crime identificado como Maxwel da Silva Lima, de 33 anos, é uma pessoa com esquizofrenia, ele foi perseguido e preso em flagrante.

O crime ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira (22), na casa onde a vítima morava com o suspeito. Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento na área quando visualizaram Maxwel correndo e sendo perseguido pela população.

"Nos falaram que ele havia matado a própria mãe e indicaram a residência. A vítima estava com a cabeça decapitada e membros superiores e inferiores também separados do corpo. A família informou que ele tem esquizofrenia e que há algum tempo apresentava comportamentos violentos", explicou o tenente Jatahy da Força Tática.

Polícia atuou no local do crime | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Flagrado quando tentava ocultar o corpo

Testemunhas relataram que na cena do crime, haviam extremos sinais de violência. O suspeito estava embalando o corpo e colocando dentro de uma sacola que estava presa a um carrinho de compras, quando foi flagrado pelo irmão e saiu correndo.

"Ele usava medicamentos controlados. Sempre foi uma situação preocupante porque ele tinha esse comportamento alterado. Na hora em que o irmão chegou ele correu pelas laterais da casa e foi quando a polícia chegou. É muito triste ela ter perdido a vida dessa forma", contou uma moradora da área.

Maxwell foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Uma faca utilizada no crime foi apreendida.

O corpo de Maria de Fátima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

A perícia recolheu maiores indícios que irão compor o Inquérito Policial (IP).

