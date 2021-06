Polícia prende dez pessoas e apreende drogas e armas em Manaus

Crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo motivaram a maioria das prisões. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dez pessoas durante os patrulhamentos realizados nos bairros da cidade, nas últimas 24 horas. Crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo motivaram a maioria das prisões.

Entre segunda-feira (21/06) e as primeiras horas da manhã de hoje (22/06), também foram apreendidas 74 porções de drogas, quatro armas de fogo, nove munições, além de R$ 812 em espécie proveniente do crime. Dois veículos com restrição de roubo ou furto foram localizados no período.

Os casos foram registrados nos bairros Armando Mendes, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Jorge Teixeira, Nova Cidade, Novo Aleixo e Redenção.

Em uma das ações, três homens, de 20, 27 e 35 anos, foram presos por policiais da Força Tática na rua Demini, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Em posse do trio foi encontrada uma espingarda de calibre 16, dois simulacros de arma de fogo do tipo pistola, além de duas munições intactas. Os infratores foram levados até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na zona leste, militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam um revólver calibre 38, seis munições, além de duas porções de oxi e maconha em posse de um homem, no bairro Armando Mendes. O caso foi registrado no 14ª DIP.

Mandado de prisão

Fabiulo Freire França, que estava foragido do sistema prisional do estado de Roraima, por tráfico de drogas, foi preso pela Rocam na rua Merida, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele foi apresentado no 6º DIP.

