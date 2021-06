Rocam apreende 51 kg de drogas no bairro da Paz

A operação foi deflagrada pela Rocam | Foto: Divulgação

Manaus - Após ação deflagrada na rua Comandante Carlos Matrote, no bairro da Paz, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam na tarde desta terça-feira (22), aproximadamente 51 kg de entorpecentes.

Os policiais receberam denúncia anônima sobre o armazenamento de grande quantidade de droga em uma quitinete localizada no bairro da Paz.





A Rocam foi ao endereço e conseguiu ter acesso ao imóvel denunciado. No local foram encontradas, dentro do banheiro, sacolas contendo vários tabletes de substância com aspecto de maconha tipo skunk. Não havia pessoas nem móveis na quitinete.

Em virtude dos fatos, o material ilícito foi apreendido e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis à investigação.





