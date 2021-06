Pistoleiros invadem quitinete e matam ex-presidiário no Alvorada

Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma extensa ficha criminal, Anderson dos Santos Costa, de 29 anos, foi surpreendido por criminosos e executado com vários tiros. O crime foi presenciado por conhecidos do ex-presidiário que estavam em uma quitinete com ele.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (22), na rua 11 do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

Testemunhas informaram que dois suspeitos em uma motocicleta chegaram à vila de quitinetes e atiraram contra janela do quarto onde a vítima estava.

"Assim que atiraram, a porta foi arrombada e os suspeitos entraram e finalizaram a execução. Haviam mais pessoas no local, mas apenas a vítima foi atingida", explicou um dos policiais que atendeu a ocorrência. .

O crime pode se tratar de acerto de contas do tráfico de drogas. Além de passagem por tráfico, Anderson já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

