Polícia prende criminosos por tráfico e receptação de carros roubados

O banco ficava no prejuízo e a vítima ganhava uma restrição no nome | Foto: Divulgação

Manaus - Crimes de roubos e receptação de veículos , tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, são ocorrências constantes na cidade de Manaus. Um grupo criminoso foi preso por praticarem toos esses crimes na capital.

Após operação policial deflagrada ao longo de quarta-feira (24) pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e Força Nacional, cinco homens foram presos. Os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado.

Os cinco criminosos presos foram identificados como: Damião da Silva Costa, Jonathan Moncis Cardenas, Lucas Muller de Souza, Osvaldo Currillos Ribadeneira e Robson Ferreira Charles Júnior.

Durante a ação, duas pessoas identificadas como Ozival Santos da Silva e Stanley Serrão Moreira, ambos de 28 anos, foram presas em flagrantes por montarem um esquema de estelionato envolvendo a compra e venda de veículos automotores . As duas ações foram deflagradas nos bairros Planalto e Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

As duas ações foram deflagradas nos bairros Planalto e Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

" Os primeiros cinco homens presos estavam em um veículo de modelo Fiat Toro, quando foram abordados. O carro apresentava visíveis sinais de adulteração veicular. Localizamos mais de 100 tabletes de drogas e um carregador de arma de fogo. Nós conseguimos ir até uma residência onde localizamos mais um veículo e uma arma de fogo. No final da operação chegamos a um depósito de drogas. São pessoas perigosas que já tinham passagem policial, inclusive por homicídio. Vamos combater o crime e garantir a segurança da população " delegado, Aldeney Góes

O delegado explicou ainda que os dois presos em flagrantes são empresários e mantinham uma loja no bairro Cidade de Deus. O esquema de compra e venda de veículos consistia em fazer financiamentos de veículos fraudulentos em nome de terceiros.

O delegado explicou ainda que os dois presos em flagrantes são empresários e mantinham uma loja no bairro Cidade de Deus | Foto: Divulgação

"O esquema consistia em abordar uma pessoa em outro estado e eles alegavam que ela havia ganhado um kit de cosméticos. Um criminoso fazia com que a vítima tirasse uma foto com seu documento de identidade e isso era utilizado nos financiamentos fraudulentos. O banco ficava no prejuízo e a vítima ganhava uma restrição no nome", detalhou Góes.

Os cinco suspeitos presos com os materiais ilícitos irão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Já os dois empresários irão responder por estelionato de veículos.

Ao término dos procedimentos, eles serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Veja o vídeo da coletiva de imprensa:

| Autor:





Leia mais:

Quadrilha é presa por render motorista e roubar veículo em Manaus