Após matar rival, criminoso foge de mototáxi em Manaus

MANAUS - Um homem conhecido como Alanzinho foi executado com dois tiros, no início da tarde desta quinta-feira (24), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Alanzinho estava caminhando em uma praça quando foi surpreendido pelo criminoso. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu de mototáxi.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS, esteve no local para apurar as primeiras informações sobre o assassinato.

“Ele foi atingido com dois tiros nas costas, provavelmente estava fugindo quando foi baleado. Tem várias informações sobre as circunstâncias, mas estamos apurando todas as questões, para chegar ao autor e a motivação”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, pelas características, o crime foi um acerto de contas, possivelmente, motivado pelo tráfico de drogas.

“Ele já tem passagem pela polícia e, pelas características, pode ter sido um acerto de contas. Estamos levantando o perfil dele e ouvindo testemunhas. Vamos verificar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar esse mototáxi que ele teria fugido”, afirmou.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). E a investigação segue com a Delegacia de Homicídios.

