Homem é preso com 3 mil botijas transportadas de forma ilegal

O material foi apreendido pela PM durante a ação | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 39 anos foi detido por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) , por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), durante a Operação Hórus, deflagrada na manhã desta quinta-feira (24). Com ele foram apreendidas 3 mil botijas de gás que eram transportadas de forma ilegal, na orla fluvial da cidade de Manaus, Zona Sul.

Duração fiscalização os policiais apreenderam uma balsa e um empurrador/charuto, onde estavam armazenados aproximadamente 3 mil botijas do tipo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Na ação, foi constatado que o responsável pelo carregamento não possuía a licença do órgão ambiental competente para realizar a atividade de armazenamento/transporte de produtos perigosos.



Diante dos fatos, caracterizado o crime ambiental, o homem foi conduzido para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foi acionado também o órgão ambiental competente, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam), para realizar os procedimentos administrativos.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

PM apreende 2,7 toneladas de pescado e 115 metros cúbicos de madeira

Batalhão Ambiental apreende maior carga de madeira ilegal no Amazonas