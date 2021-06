Pedreiro é baleado com tiros no rosto no Jorge Teixeira

Irmã da vítima comentou que ele não recebia ameaças e trabalha para sustentar a família | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um ataque criminoso quase custou a vida do pedreiro Adriel M. dos S., de 27 anos, surpreendido por suspeitos que efetuaram pelo menos três disparos no rosto dele. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Jorge Teixeira, lugar em que ocorre uma intensa disputa de facções por ponto de vendas de drogas.

Conforme a Polícia Militar, Adriel havia saído de casa para comprar pão e ao passar na rua Boari daquele bairro, por volta das 17h, foi surpreendido por criminosos que saíram de um carro preto e efetuaram disparos contra ele.





A vítima foi baleada e a população acionou a equipe do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu) que conduziu o homem ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele deu entrada em grave estado de saúde no centro cirúrgico da unidade de saúde.



Desesperados, familiares do pedreiro estiveram na frente do hospital em busca de notícias dele. A irmã de Adriel atendeu brevemente a imprensa e comentou que ele não era ameaçado por ninguém, além de trabalhar para sustentar a família.

A motivação e autoria do crime será investigada pela Polícia Civil.

