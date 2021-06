Homem tenta invadir casa para estuprar mulher e é preso na Zona Norte

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Uma tentativa de estupro foi frustrada pela cavalaria da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A ação resultou na prisão de homem de 55 anos de idade que não teve o nome revelado pela polícia.

Conforme o tenente Clênio Vieira, uma mulher acionou os policiais pedindo socorro com as roupas rasgadas. O suspeito tentou invadir a casa da vítima para estuprá-la, mas a vítima reagiu e atacou o homem com uma vassoura.





"Ele bateu na porta da casa da mulher perguntando por uma pessoa que ela não conhecia e alegou que a pessoa era garota de programa. O suspeito tentou forçar a entrada na casa da mulher e a vítima reagiu e atacou o homem com uma vassoura. A mulher começou a gritar e foi quando nós frustramos a ação. É visível que esse homem está sob efeito de substâncias alcoólicas, agora encaminhamos ele para a delegacia onde vai ser feito o flagrante", explicou o tenente.



O caso foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado e o suspeito irá ficar à disposição da Justiça, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.





Leia Mais

“Taradão da UPA” é preso por abusar sexualmente de pacientes em Manaus

Adolescentes são apreendidos por crimes de estupro e latrocínio