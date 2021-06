Comando Vermelho proíbe “talaricos” entre aliados da facção

Um outro trecho ainda diz esperar que os irmãos e companheiros criminosos “entendam” esta mensagem | Foto: Reprodução

Manaus - As facções criminosas regem as próprias leis para que os trabalhos dentro da organização sejam executados. Na ideologia do crime, desrespeitá-las é vista como traição e consequentemente deve ser severamente combatida para que integrantes não façam o mesmo.

A facção Comando Vermelho (CV) enviou um “alerta” para seus integrantes, onde proíbe que membros mantenham relacionamentos com ex-mulheres de filiados da facção.

“Está proibido ex-mulher de irmão ou de companheiro criminoso se envolver com outros irmãos ou companheiros criminosos”, avisa o post, divulgado pelo RD News. O aviso assina como CV MT, supostamente de Mato Grosso.

De acordo com a mensagem, a cobrança passou a valer nessa quarta-feira (23) e quem “Para quem descumprir, será cobrado com o óbito, tanto para os irmãos, quanto para as mulheres. É proibido esses relacionamentos na nossa ideologia do crime. Não será admissível mais isso”.

Um outro trecho ainda diz esperar que os irmãos e companheiros criminosos “entendam” esta mensagem.

O Comando Vermelho foi responsável pela onda de crimes e depredações em Manaus no início do mês de junho. Veículos foram incendiados, manauaras ficaram em casa por conta do medo e ônibus na cidade pararam de circular por 24 horas. A Força Nacional foi chamada para atuar contra a facção criminosa. O motivo seria a morte do conselheiro da facção, Dadinho.

Envolvido com mulher de traficante

Em 2018, na cidade de Manaus, um jovem, de 18 anos, foi assassinado com, pelo menos cinco tiros, enquanto jogava bola no Centro Desportivo da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o sargento Rubens da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem estava se envolvendo amorosamente com a mulher de um traficante e, por isso, pode ter sido morto. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local sem ser identificados.

Testemunhas, que estavam no local do crime, confirmaram à polícia que o homem estava tendo o envolvimento com a companheira do traficante da região. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Familiares da vítima não quiseram comentar o caso com a imprensa.

Recados em crimes

O grupo criminoso deixa recados em vítimas. Muitas delas apontam a suposta motivação, a maioria tratam-se de acerto de contas. Com extremos sinais de violência, um corpo do sexo masculino foi encontrado esquartejado no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste. A cabeça da vítima não foi encontrada no local.

O caso ocorreu no dia 18 deste mês. O corpo havia sido jogado por criminosos em um carro, de características não divulgadas. As equipes foram até o local e constataram que ao lado corpo havia uma mensagem escrita: " Matador do CV tá aí a resposta PCC". O crime pode se tratar de um acerto de contas do tráfico de drogas.

