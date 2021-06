No AM, final de semana é marcado por ações em combate ao tráfico

A cadela policial Jade fez parte de uma das operações | Foto: Divulgação/SSP-AM

Amazonas - Apesar do trabalho da Polícia Militar (PM) de combate ao tráfico de drogas, há um constante aumento de casos no Amazonas. Só nos primeiros dois meses deste ano em Manaus, as polícias Militar e Civil prenderam 312 infratores e apreenderam 47 adolescentes por envolvimento no crime de tráfico de drogas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).



No estado, de sexta-feira (25) até neste domingo (27), a PM realizou várias apreensões. Em Ipixuna, por exemplo, a Polícia Militar deteve dois homens de 18 e 19 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O fato ocorreu no bairro Trapiche da Extrema, no município de Ipixuna, a 1.367 quilômetros de Manaus.

A ação aconteceu durante o desdobramento da operação "Mão de Ferro", por volta das 11h da última sexta, quando os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram a dupla em atitude suspeita. Os dois ainda tentaram fugir do flagrante, mas foram detidos pelos policiais, que encontraram com a dupla uma barra de substância com aspecto de maconha prensada, dez trouxinhas com característica de pasta base de cocaína e um celular.

Em virtude dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos, com o material apreendido, ao 67º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Já em Manaus, policiais militares da Força Tática, por volta das 19h de sexta-feira (25), detiveram um homem, 27, e uma mulher, 22, após abordagem na rua Sucupira, bairro Terra Nova, na Zona Norte da capital, por posse de 71 pinos de substância com aspecto de cocaína, duas porções pequenas com aspecto de oxi e outras duas porções grandes com característica de maconha, uma balança digital e a quantia de R$ 144,50.

A ação foi durante patrulhamento no referido endereço, quando a guarnição abordou um homem em atitude suspeita, com uma bolsa, pilotando uma motocicleta Honda Start 160, cor preta, sem placa. Os policiais encontraram dentro da bolsa os entorpecentes.

Questionado sobre o produto ilícito, o suspeito informou que estava indo deixar o material para uma outra pessoa, que estaria nas proximidades, aguardando sua chegada.



Flagrante

Em razão disso, a equipe foi até o local repassado pelo indivíduo e se deparou com uma mulher, que ao avistar a viatura, tentou se desfazer de uma sacola que estava segurando, jogando para dentro do quintal de uma residência. Os policiais localizaram a sacola e encontraram o restante dos entorpecentes, a balança e o dinheiro.

Os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Ainda em Manaus, agentes de base Arpão apreendem sete quilos de entorpecentes em embarcação durante fiscalização da base fluvial Arpão. A cadela policial Jade, especialista em faro de narcóticos, encontrou sete quilos de substância entorpecente na embarcação M Monteiro II, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu na noite do último sábado (26), quando os policiais revistaram uma sacola com louças e travesseiros no barco.

Ao todo, um quilo de cocaína e seis quilos de maconha, avaliados em R$ 158 mil, foram apreendidos. Segundo relatos policiais, a embarcação de médio porte foi abordada por agentes da base Arpão para as vistorias.

No momento em que a cadela policial Jade, da Companhia Independente com Cães (CipCães), sinalizou que na sacola havia substâncias ilícitas, os policiais começaram as vistorias no pacote. O material estava escondido no convés principal da embarcação.

O entorpecente foi apreendido e o proprietário da embarcação foi levado para o cartório da base Arpão para prestar depoimento.

Também na ação foi apreendido o caminhão que fazia o transporte | Foto: Divulgação/PM-AM

Outra apreensão aconteceu na tarde do último sábado em Manaus. Desta vez, a Polícia Militar deteve uma dupla em posse de 127 tabletes de entorpecentes na Zona Oeste. Os envolvidos, de 18 e 29 anos, estavam no Conjunto Parque Riachuelo, bairro Campos Sales, quando foram abordados. Também na ação foi apreendido o caminhão que fazia o transporte



Arma de fogo



Além da apreensão de drogas, a PM também prendeu um homem por posse de arma de fogo na avenida Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital, na noite de sábado (26). O suspeito de 32 anos não tinha autorização para portar a arma.

Os policiais faziam patrulhamento de rotina, por volta das 22h20, quando foram parados por um homem, informando que um indivíduo havia disparado um tiro em uma via na área. Ao chegar ao local, a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontrou o suspeito detido por populares.

Segundo informações dos presentes, o indivíduo teria ameaçado de morte um homem de 51 anos. Na ação, foi apreendida uma arma de fogo do tipo caseira. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima também foi orientada a comparecer na delegacia para o registro da ocorrência.

Denúncias



A Polícia Militar orienta a população que informe, imediatamente, ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.





*Com informações da assessoria





