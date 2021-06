Empresário é morto ao reagir a assalto no Petrópolis; veja vídeo

A vítima foi surpreendida pela ação de três criminosos | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Manaus - Mais uma ação de criminosos terminou em tragédia em Manaus. Um empresário identificado Eurimar Alves dos Santos, de 56 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo.



O caso ocorreu por volta de meio-dia, em uma oficina mecânica na rua Bernardo Michiles, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi surpreendida pela ação de três criminosos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram um assalto. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança.

"Ele havia acabado de chegar em uma picape, quando os três homens chegaram no local. Foram para cima dele e pediram o aparelho celular dele que não quis entregar. Vi o momento em que o arrastaram para tirarem um cordão que ele estava usando. Depois só ouvi o tiro. Sempre acontece assalto pela área", contou uma moradora das proximidades da oficina onde ocorreu o crime.

Dois suspeitos retiraram objetos do corpo da vítima | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

Nas imagens de câmeras de segurança é possível confirmar a informação dada pela testemunha. Dois suspeitos abordaram Eurimar, que realmente teria tentado escapar do trio. Violentos, dois suspeitos retiraram objetos do corpo da vítima e em seguida atiraram antes de fugirem com o comparsa que pilotava a motocicleta.

Na cena do crime, moradores informaram que a vítima é proprietário de um lanche e é conhecido como "Barão da Cachoeirinha", devido ao nome do estabelecimento comercial.

Crime flagrado por câmeras | Autor: Divulgação

O vídeo agora irá ajudar a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a identificar os autores da ação criminosa.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) já foram acionados para atender a ocorrência.

A área está isolada pelos policiais da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Familiares da vítima estiveram na cena do crime muito abalados psicologicamente.