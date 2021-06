Criminosos perseguem e executam lavador de carros no Mauazinho

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Carlos Araújo

Manaus - O lavador de carros Leandro Monteiro, de 29 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (28). O crime ocorreu na rua Abiurana, bairro do Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fábio Silva, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Leandro estava trabalhando, em um posto de lavagem de carros, quando foi abordado por dois homens. A vítima tentou fugir, mas não conseguiu e foi alvejada por dois disparos.

" A vítima estava trabalhando no lava jato, que fica atrás de uma transportadora, quando os dois criminosos chegaram armados. O Leandro ainda correu para dentro da transportadora, mas eles foram atrás e o executaram " Fábio Silva, plantonista da DEHS

Moradores informaram à polícia que Leandro possuía envolvimento com o tráfico de drogas no bairro e poderia estar devendo a "boca". Por essa questão, a polícia acredita que o crime tenha sido um acerto de contas.

“Ele é usuário de drogas. Acreditamos que tenha relação com acerto de contas. Essa área do Mauazinho é uma zona vermelha do tráfico de drogas, então, essa é a nossa principal linha de investigação ", disse

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios, que deve analisar imagens de câmeras de segurança do lava jato e de casas próximas ao local para chegar aos autores da execução.

