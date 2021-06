CIF realiza vistoria em 45 estabelecimentos de Manaus

| Foto: SSP-Am

Manaus - No último fim de semana, os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) fecharam sete estabelecimentos que descumpriram o decreto governamental. Ainda durante as fiscalizações, quatro locais foram interditados pelos fiscais. Ao todo, 45 estabelecimentos foram vistoriados nas zonas norte, sul, centro-sul, oeste e centro-oeste de Manaus.

As vistorias foram realizadas entre a noite de sexta-feira (25) e a madrugada de domingo (27). Na sexta-feira, o estabelecimento “Diretoria Barbearia e Bar”, localizado na rua Arquiteto Renato Braga, bairro Parque Dez, zona centro-sul, foi autuado e interditado pelos agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM).





No sábado (26), na zona centro-sul, o Corpo de Bombeiros encerrou as atividades do “Bar e Restaurante do Paulo”, localizado na rua das Flores, bairro Flores. De acordo com as equipes, o local não possuía licença e estava promovendo aglomeração.



Também no sábado, o “Bar e Restaurante Du Zé”, localizado na avenida Francisco Queiroz, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte, foi orientado pelos fiscais e autuado por estar funcionando sem licença sanitária. As equipes da Visa Manaus realizaram o procedimento.

No domingo, os fiscais da CIF noturna encerraram uma Festa Junina que estava acontecendo na rua 05 de Setembro, bairro São Raimundo, zona oeste da capital.





Segundo os agentes, o evento não possuía autorização do fechamento da via. Já na CIF fluvial, os agentes realizaram a fiscalização em seis flutuantes. Conforme as equipes, todos os locais vistoriados cumpriam o decreto e receberam apenas orientações.



Ação conjunta

A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), conta com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e Procon-AM.

Denúncias

Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Em Manaus, seis estabelecimentos são fechados por descumprir decreto

Vacinação já alcançou mais de 5 mil servidores da segurança pública