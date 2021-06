No Amazonas, 18 pessoas são presas pela PM nas últimas 24 horas

Crimes ambientais, tráfico de drogas e roubo motivaram a maior parte das prisões | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) atua diarimente para combater crimes no Estado. Em 24 horas, durante os patrulhamentos realizados entre a manhã desta segunda-feira (28) e a madrugada desta terça-feira (29), 18 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos no Amazonas.

Crimes ambientais, tráfico de drogas e roubo motivaram a maior parte das prisões. As ocorrências foram registradas na capital e nos municípios de Santo Antônio de Içá, Careiro Castanho, Anamã e Maués.

Foram apreendidos mais de quatro quilos de entorpecentes, quatro armas de fogo, 12 munições e R$ 222 em espécie.

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos em flagrante na rua São José, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram com os suspeitos 16 pequenas porções de cocaína, nove pequenas porções de maconha, 12 pequenas porções de oxi e R$ 39 em espécie. A dupla foi encaminhada ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, de 31 anos, no bairro Alvorada, zona Centro Oeste da cidade, por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava conduzindo um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha. Dentro do carro foi encontrada uma arma de fogo calibre 28 e uma munição intacta. O suspeito foi conduzido ao 19º DIP.

Um homem de 33 anos foi preso na rua Durango, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital com 51 porções de pasta base de cocaína, 74 pinos de cocaína, três trouxinhas de maconha e R$ 123 em espécie. O infrator foi levado ao 6° DIP.

Interior do AM

No município de Santo Antônio de Içá (a 880 quilômetros de Manaus), um homem de 22 anos foi preso, em flagrante, após uma tentativa de homicídio . Ele estava em posse de uma arma de fogo caseira e havia efetuado disparos contra a vítima, um homem de 24 anos. O suspeito foi conduzido a 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico de drogas no município de Maués (distante 267 quilômetros de Manaus). Após a denúncia recebida pelos policiais, a guarnição foi até o local, onde foi feita a abordagem no suspeito.

Junto com o infrator foram apreendidas 27 porções de maconha, uma porção de oxi, uma balança de precisão e R$ 30 em espécie. O suspeito foi conduzido à delegacia do município.

