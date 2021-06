Dupla é presa por envolvimento em latrocínio de empresário em Manaus

A dupla foi presa nesta tarde (29) | Foto: Divulgação

MANAUS - A Polícia do Amazonas começou nesta terça-feira (29) a fazer justiça pela morte do empresário Eurimar Alves dos Santos, de 56 anos, assassinado na última segunda-feira ( 28) em uma oficina mecânica, em Manaus.

Os suspeitos Robson Pereira da Silva, de 23 anos, e Leury Araújo, 18 anos, foram presos, na tarde desta terça-feira (29), em dois pontos opostos da capital do Amazonas. Além da dupla, um adolescente de 16 anos também é investigado por participar do crime e segue sendo procurado pela polícia.

Robson teria atirado contra a vítima | Foto: Reprodução

Segundo o delegado Denis Pinho, responsável pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Robson Pereira foi preso na região do bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. Ele confessou que foi o responsável pelo disparo que matou Eurimar.

" "Ele foi encontrado com um número considerável de aparelhos eletrônicos, que podem ter sido roubados durante outros assaltos cometidos por essa dupla. Em depoimento, o suspeito também afirmou que foi ele o autor do disparo fatal que a atingiu a vítima " , afirmou o delegado

Ainda durante a ação policial, os agentes da DERFD conseguiram localizar o segundo suspeito, Leury. Ele foi preso na comunidade Alfredo Nascimento, zona Norte da cidade. O jovem também aparece no vídeo que registrou a ação dos bandidos.

Leury foi preso no Alfredo Nascimento | Foto: Reprodução

De acordo com as investigações que apuram o caso, um terceiro envolvido no latrocínio, um adolescente de 16 anos, já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia. No mesmo dia do crime, informou o delegado, o trio seguiu cometendo assaltos pelas ruas de Manaus, mesmo depois do assassinato do empresário.

Robson e Leury foram autuados em flagrante por latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Após os procedimentos legais na DERFD, eles deverão ser encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Empresário foi assassinado em oficina mecânica

O empresário Eurimar Alves dos Santos foi vítima de latrocínio, no início da tarde de segunda (28), em uma oficina mecânica na rua Bernardo Michiles, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi surpreendida pela ação de três criminosos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram o assalto. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança.

"Ele havia acabado de chegar em uma picape, quando os três homens chegaram ao local. Foram para cima dele e pediram o aparelho celular dele, porém ele não quis entregar. Vi o momento em que o arrastaram para tirarem um cordão que ele estava usando. Depois só ouvi o tiro. Sempre acontece assalto pela área", contou uma moradora das proximidades da oficina onde ocorreu o crime.



