PM reforça segurança no entorno de pontos de vacinação em Manaus

Manaus - O policiamento no entorno do complexo que engloba a Arena da Amazônia, Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques foi reforçado para garantir a segurança da população, durante as 24 horas do mutirão 'Vacina Amazonas', realizado pelo Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus. A mobilização é direcionada à vacinação da população a partir de 28 anos, teve início às 18h desta terça-feira e segue sem intervalos até às 18h de quarta (29 e 30).

" A Polícia Militar está empregando, aproximadamente, 100 homens, que estão fazendo policiamento a pé, de viatura, motocicleta. Ou seja, todo entorno de onde estão acontecendo os eventos, está policiado por policiamento exclusivo, para que o cidadão possa vir se vacinar, tenha a segurança que ele merece, a segurança que nós proporcionamos com qualidade, por determinação do governador do Estado " coronel Ayrton Norte, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas





Ele ressaltou que o efetivo destacado para o complexo de vacinação não desguarnece o policiamento nas outras áreas da cidade, para as demais ocorrências policiais.



“A Polícia Militar está indo em todos os cantos da cidade, em todas as zonas de Manaus, tanto na capital quanto no interior. Esse efetivo é efetivo extra, e se nós precisarmos de reforço, no local também nós teremos. Então, Manaus está guarnecida com o Comando de Policiamento da Capital, Comando de Policiamento Especializado, ambiental e o CPI (Comando de Policiamento do Interior) fazendo seu trabalho no interior também, apoiando os pontos de vacinação e o trabalho do dia a dia, que é combater a criminalidade”, enfatizou Norte.

Bombeiros

De acordo com o major Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a corporação também está preparada para dar suporte durante toda a ação na Arena da Amazônia.

" Nós vamos atuar com 16 bombeiros, por turno, atuando na parte da vacinação, registro e também na triagem. Ao longo das 24 horas serão mais de 64 bombeiros atuando nessa ação importantíssima, que é focada para salvar vidas. O Corpo de Bombeiros auxilia a Secretaria de Saúde nessa ação " ,





O efetivo do Corpo de Bombeiros inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem e oficiais da área de saúde, para apoio na parte administrativa.



Vacinação

Os três postos que funcionarão na madrugada são a Arena da Amazônia, o Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques. No Sambódromo, o mutirão iniciou às 9h de terça-feira e segue até 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação sem intervalos. O Vasco Vasques, assim como a Arena da Amazônia, começou a atender a população às 18h de terça e segue até às 18h de quarta-feira. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

A população a partir de 28 anos que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).





