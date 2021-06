Operação Hefesto combate furto e receptação de fios de cobre em Manaus

O trabalho aconteceu de forma simultânea em diversos bairros da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Envolvendo efetivos dos órgãos de Segurança Pública e agentes de fiscalização de diversos órgãos municipais, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas realizaram, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30), a operação integrada "Hefesto" com o objetivo de apurar suspeitas de comércio irregular de equipamentos como fios de cobres, tampas de bueiros e de redes de telefonia.

Entre os alvos de fiscalização, estão empresas do segmento de metalurgia e sucatas em diversos bairros de Manaus.

O trabalho aconteceu de forma simultânea em diversos bairros da capital amazonense a partir do mapeamento de estabelecimentos que vendem ou revendem materiais desse tipo.

A operação vem sendo planejada há três semanas e visa coibir os furtos e, sobretudo, o mercado de receptação desse material.

Nova operação integrada na área de segurança pública entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

As equipes integradas entre policiais e agentes de fiscalização em campo fazendo a fiscalização dos alvos mapeados ao longo do dia, em toda a capital do Amazonas. São mais de 300 locais previamente levantados.

Veja a entrevista com o titular da SSP-AM

Nova operação integrada na área de segurança pública entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, a Operação "Hefesto" pretende coibir casos de furtos de fios de cobre e de tampas de bueiros, especialmente de empresas de telefonia. O nome foi escolhido em referência ao deus que, na mitologia grega, representava o fogo, os metais e a metalurgia.



A expectativa é inibir os crimes desta natureza. De janeiro até abril, foram registrados 451 ocorrências de furtos de fios de cobre, segundo dados da SSP-AM. Pelo menos, 43 infratores envolvidos com o delito já foram presos, conforme números preliminares da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

*Com informações da assessoria

