Passageiro do 640 leva facada de adolescente durante assalto em Manaus

Caso ocorreu na linha 640 | Foto: Elionei de Araújo / Divulgação

Manaus - Mais um passageiro ficou ferido vítima da extrema violência utilizada por criminosos durante um assalto a ônibus do transporte coletivo, em Manaus.

Desta vez, o caso ocorreu na linha 640, quando fazia o percurso do bairro Centro ao Terminal de Integração 4, na Zona Leste da capital.



Confirme a Polícia Militar, por volta das 15h, três suspeitos anunciaram o assalto na rotatória do Centro de Convivência do bairro Cidade Nova, na Zona Norte e fizeram uma verdadeira limpa nos objetos e pertences passageiros do ônibus.

Ao longo da ação criminosa, um passageiro de 36 anos reagiu e foi esfaqueado por duas vezes nas costas. As facadas foram desferidas por um adolescente de 15 anos.

A vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus e posteriormente transferida ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, naquela mesma zona. Ele apresentava problemas neurológicos.

O adolescente de 15 anos foi apreendido e reconhecido por testemunhas. Ele foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os outros suspeitos devem ser investigados pela Polícia Civil.

Morte na linha 640

No dia 15 de abril deste ano, o vigilante Helder Luiz Menezes de Bresson, de 49 anos, morreu ao ser atingido com um tiro na nuca após reagir a um assalto dentro da linha 640 do transporte coletivo urbano. O caso ocorreu na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus.

A população ainda socorreu o homem na caçamba de uma picape. No entanto, durante o trajeto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o resgate e conduziu a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Minutos após dar entrada, o homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Leia mais

Após balear passageiro, assaltante é agredido dentro de ônibus no AM



Seis criminosos assaltam passageiros da linha 560 em Manaus



Industriário morre com facada no pescoço ao reagir assalto em Manaus